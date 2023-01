Balanço automotivo: reveja os lançamentos e saiba quais carros saíram de linha em 2022

O ano que se encerrou vai ficar marcado pelo grande volume de lançamentos. Entre atualizações e novos produtos, todos os segmentos ganharam novidades.

Entre as renovações, uma das principais foi a do Hyundai HB20, atualmente, o carro de passeio mais vendido no país. As alterações mais fortes foram na dianteira e traseira.

O Honda HR-V foi outro veículo de grande volume que teve atualizações depois de oito meses fora das concessionárias. O SUV passou por uma mudança profunda por dentro e por fora.

A nova geração do HR-V chegou ao Brasil em agosto O C3 mudou completamente para rivalizar com Mobi e Kwid A Fiat lançou seu primeiro SUV coupé, o Fastback

A nova geração do HR-V chegou ao Brasil em agosto O C3 mudou completamente para rivalizar com Mobi e Kwid A Fiat lançou seu primeiro SUV coupé, o Fastback

Entre os produtos inéditos, a Fiat lançou seu primeiro SUV coupé, o Fastback. O modelo tem a base do Pulse e motores turbo.

Para os automóveis mais acessíveis, a maior novidade veio com o lançamento da nova geração do Citroën C3, modelo que custa a partir de R$ 69.990 e compete com Fiat Mobi (R$ 67.490) e Renault Kwid (R$ 66.590) - que ganhou uma atualização logo nos primeiros meses do ano.

CARROS PREMIUM EM ALTA

Fabricantes de modelos premium promoveram diversos lançamentos. A Volvo lançou seu primeiro SUV coupé no país, o C40. O veículo é elétrico e oferecido em apenas uma configuração, de olho em clientes que buscam exclusividade.

A Porsche apresentou a atualização de um dos seus veículos de maior volume, o Macan, e lançou novas configurações de alguns modelos, como o 718 GT4 RS.

O elétrico C40 é o primeiro SUV coupé da Volvo

As marcas alemãs foram as que mais trouxeram novos carros, e até voltaram a produzir no país, como a Audi. A empresa está montando o Q3 no Paraná e apresentou seu primeiro híbrido plug-in, o Q5.

A BMW renovou seu principal carro, o Série 3 e colocou nas lojas muitos autos inéditos, como o iX e o i4. Também trouxe um X3 elétrico para o Brasil.

RENOVAÇÃO ENTRE PICAPES

Logo nos primeiros meses de 2022 a Ford começou a oferecer no país a inédita Maverick, um utilitário que utiliza a mesma base do Bronco.

A Maverick foi o principal lançamento da Ford em 2022

Na sequência, a Renault atualizou esteticamente a Oroch e agregou um novo motor à picape. Logo depois foi a vez da Nissan revelar os ajustes da Frontier.

A RAM também recheou as concessionárias com lançamentos, como a 3500 e a 1500 Classic.

2023: O ANO DAS CAÇAMBAS

As picapes vão agitar o ano novo. Só a Ford terá três lançamentos: a configuração híbrida da Maverick, que acontece logo nas primeiras semanas, a inédita F-150 e a nova geração da Ranger.

Outra que vem forte nos utilitários é a Chevrolet, que vai promover a chegada da Montana na primeira semana de fevereiro e agendou para outubro o lançamento da Silverado.

A Montana está programada para chegar às lojas em fevereiro

A Fiat, que lidera o mercado geral do segmento com a Strada, vai entrar no nicho das médias, que é liderado pela Toyota Hilux.

SUVS CONTINUAM EM ALTA

A categoria que mais cresceu nos últimos anos vai ter mais novidades. Desde a nova geração do compacto BMW X1, que chega às concessionárias nas próximas semanas, até o superluxuoso X7, que estreia no segundo semestre.

O Grand Cherokee é uma das apostas da Jeep para 2023

A Jeep, que lidera as vendas totais do segmento, vai voltar a vender no país o Grand Cherokee, que chegará mais sofisticado e híbrido plug-in. Outros três retornos estão confirmados: Honda CR-V, Kia Sorento e Volkswagen Tiguan.

ATUALIZAÇÕES PREVISTAS

Para preservar a estratégia, muitas novidades não são reveladas ou confirmadas previamente.

Mas estão na lista de atualizações Toyota Corolla e alguns modelos da Volkswagen: Amarok, Saveiro, T-Cross e Virtus. No entanto, a marca alemã confirmou o Polo Track, uma versão simplificada do hatch.

FINAL DE LINHA

Entre as despedidas, a principal foi a do Volkswagen Gol. O hatchback ficou 42 anos em linha no país e liderou o mercado por 27 anos. O fabricante lançou uma versão de despedida para o veterano, chamada de Last Edition.

Depois de 42 anos, o Volkswagen Gol deixou de ser produzido

Essa série especial foi limitada a 1 mil unidades, 650 carros foram oferecidos no Brasil e o restante em outros países da América Latina que comercializam o modelo.

SAÍDA RÁPIDA

Outro produto que deixou as concessionárias foi o Tiggo 3X, da Caoa Chery. O crossover era produzido em Sumaré, no interior de São Paulo, e a Caoa encerrou a produção nessa fábrica.

A saída de linha do veículo aconteceu 10 meses depois da última atualização.

LÍDERES DO ANO

Os dados finais de emplacamentos de veículos só serão divulgados nos próximos dias, mas alguns veículos já podem comemorar.

A Fiat Strada liderou o mercado geral, entre os sedãs, o Toyota Corolla não pôde ser alcançado e no segmento de SUVs o Chevrolet Tracker venceu.