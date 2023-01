Balanço de 2022: mercado de carros de luxo encolhe e o de motos desponta

Por mais um ano, a BMW liderou o mercado de automóveis premium no país. Em 2022, foram emplacados 13.795 veículos da marca alemã.

Na disputa pela segunda posição, a Audi, com 5.485 emplacamentos, levou a melhor sobre a Volvo (5.270), mas a diferença foi pequena: apenas 215 unidades.

A diferença da Volvo para a Mercedes-Benz (4.977), quarta colocada, foi de 293 carros. A Land Rover (3.650) ficou na quinta posição, com 427 exemplares a mais que a Porsche (3.223).

SÓ UMA VENDEU MAIS

Com exceção da Porsche, que vendeu 106 unidades a mais em relação a 2021, todas as marcas do segmento premium perderam participação nas vendas em relação ao ano anterior.

Pela ordem, as que mais perderam em unidades foram: Volvo (3.007), Land Rover (1.519), Audi (775), BMW (727) e Mercedes-Benz (435).

Algumas empresas ainda tiveram problemas em relação à falta de componentes e outras mudaram de estratégias.

A Porsche foi a única que ampliou as vendas no país ano passado

A Volvo mudou o foco, comercializando apenas veículos eletrificados no país e, de qualquer forma, liderou a venda de modelos 100% elétricos com o XC40 (1.770 unidades).

A BMW passou por um ciclo de mudanças dos seus produtos mais vendidos (X1 e Série 3). A Mercedes, mesmo com a oferta da nova geração do Classe C, caiu por mais um ano.

Com fábrica no Brasil, a Land Rover precisa melhorar os resultados comerciais.

LUXO NA BAHIA

No estado, a BMW repetiu o bom desempenho nacional e liderou as vendas em 2022. No total, foram emplacados 264 veículos da companhia alemã na Bahia no último ano.

Nas posições seguintes, houve uma inversão em comparação com a média nacional: Volvo (100 unidades) em segundo lugar e Audi (89) em terceiro.

O XC40 foi o elétrico mais vendido no estado

A Mercedes-Benz (85) ficou em quarto e a Land Rover (66), em quinto. Entre os veículos, liderança absoluta do BMW Série 3 (95 carros), seguido pelo BMW X1 (71) e Volvo XC40 (38).

ELETRIFICADOS

O mercado de veículos leves eletrificados fechou 2022 com um recorde no país. Os licenciamentos de híbridos e elétricos atingiram 49.245 unidades, 41% acima de 2021.

Com quase 20 mil unidades, os Toyota Corolla e Corolla Cross híbridos lideram o ranking entre os modelos.

A SUPREMACIA DA HONDA

No universo das motocicletas, a Honda fechou o ano passado com um crescimento de 17% nos emplacamentos em comparação com 2021. Foram 1,03 milhão de unidades licenciadas, melhor resultado desde 2014.

A linha CG 160 se destacou com mais de 382 mil unidades emplacadas, o que corresponde a 37% das vendas da marca em 2022.

A linha CG representou quase 40% das vendas da Honda em 2022

A segunda posição é ocupada pela Biz, com 195 mil unidades. Bons resultados também para NXR Bros 160, líder de vendas no segmento trail, com 142 mil unidades, e Pop 110, com 128 mil.

MERCADO GERAL DE MOTOS

Em participação nas vendas, a Honda fechou o ano com 75,79% do mercado brasileiro de motocicletas.

A Yamaha, com 16,33% de participação ficou em segundo lugar e a Shineray, com 1,61%, na terceira posição. A BMW (0,93%), ficou em quarto, e a Royal Enfield (0,74%), em quinto.

Da sexta à décima posição ficaram: Kawasaki (0,66%), Haojue (0,65%), Avelloz (0,57%), Mottu (0,45%) e Dafra (0,41%).

A Royal Enfied apresentou um crescimento superior a 50%

Destaque para BMW, que se manteve na quarta posição mesmo comercializando motos que partem de R$ 35 mil e a Royal Enfield, que cresceu 54% em relação a 2021.

Empresas que já foram protagonistas, como a Harley-Davidson e a Suzuki, fecharam o ano na 14ª e 15ª posições.

DUAS RODAS NA BAHIA

No mercado estadual, a Honda fechou o ano com uma participação superior à média nacional. A companhia japonesa conseguiu 85,09% das vendas na Bahia, deixando a Yamaha (9,71%) em segundo e a Shineray (2,09%) em terceiro.

Em relação aos produtos, oito das dez motocicletas mais vendidas foram da Honda. As três primeiras foram: CG160 (22.657 unidades), Pop 110 (17.385) e Biz (14.528).

A DERRAPADA DA HONDA

Enquanto a divisão de duas rodas da Honda comemora os bons resultados, a parte da empresa dedicada aos automóveis amarga maus resultados.

Em 2022, a empresa não produziu Fit, WR-V e Civic. Além disso, o HR-V só voltou às concessionárias em agosto.

Dessa forma, boa parte do ano seus revendedores só tinham no showroom o City. Resultado, fechou 2022 com 24.757 unidades a menos que em 2021.

PLANOS PARA ESTE ANO

A Honda anunciou que irá lançar neste ano o ZR-V, que irá competir com Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, o CR-V e uma versão inédita do Civic no país, a esportiva Type R.

A nova geração do Civic não será comercializada em Salvador

Outra novidade anunciada, o Civic, não começou bem. Importado da Tailândia e com motorização híbrida, o sedã será comercializado em versão única e, pasmem, não será vendido na Bahia. O preço ficará em torno de R$ 250 mil.

A estratégia da empresa é oferecer o carro apenas em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.