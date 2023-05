Balanço do Vitória tem superávit de R$ 33 milhões em 2022

O ano de 2022 ficou marcado no coração dos rubro-negros pela arrancada colossal na reta final da Série C, que garantiu ao time o acesso à Série B do Brasileiro. Os últimos meses da temporada foram de festa e esperança dentro de campo e na arquibancada. Mas os resultados conquistados pelo futebol não foram os únicos positivos no clube.

No âmbito financeiro, o Vitória também teve o que comemorar. O balanço patrimonial divulgado pela agremiação com dados de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado aponta receita de R$ 42 milhões e um superávit de R$ 33 milhões. O gasto com salários foi de R$ 22,8 milhões, levando em consideração o departamento de futebol e os setores administrativos do clube.

Uma das principais contribuições para que a receita superasse as despesas foi a adesão ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). O Vitória renegociou o débito de R$ 117 milhões junto à Receita Federal, o que gerou um abatimento de R$ 57,3 milhões, além do fato do montante de R$ 59,7 milhões ter sido parcelado a longo prazo.

De acordo com levantamento do jornalista Cassio Zirpoli, o balanço de 2022 é o maior do Vitória entre os disponíveis para consulta, desde 2011. Nos últimos 12 anos, o rubro-negro só registrou um faturamento acima de R$ 100 milhões, em 2016. Confira a seguir:

Faturamento anual do Vitória

2017 (A): R$ 88.071.107 (-21%; -23 mi)

2018 (A): R$ 87.013.000 (-1%; -1 mi)

2019 (B): R$ 53.010.000 (-39%; -34 mi)

2020 (B): R$ 39.539.000 (-25%; -13 mi)

2021 (B): R$ 61.104.000 (+54%; +21 mi)

2022 (C): R$ 42.625.000 (-30%; -18 mi)

* Considerando a receita total

Resultado do exercício (superávit/déficit)

2017 (A): -59.845.190

2018 (A): -4.804.000

2019 (B): -1.831.000

2020 (B): -20.604.000

2021 (B): -42.320.000

2022 (C): +33.369.000

* O saldo da subtração da receita líquida pela despesa anual

Evolução do passivo acumulado do clube

2017 (A): R$ 109.221.000 (+63%; +42)

2018 (A): R$ 143.110.000 (+31%; +33 mi)

2019 (B): R$ 144.398.000 (0,9%; +1 mi)

2020 (B): R$ 239.236.000 (+65%; +94 mi)

2021 (B): R$ 272.288.000 (+13%; +33 mi)

2022 (C): R$ 243.397.000 (-10%; -28 mi)

* A soma das pendências de curto prazo (circulante) e longo prazo (não circulante)

Abaixo, um comparativo com quatro frentes importantes na composição da receita no futebol profissional, presentes nos últimos seis balanços do Vitória – e as respectivas séries no Campeonato Brasileiro.

Direitos de transmissão na TV

2017 (A): R$ 50,67 milhões

2018 (A): R$ 48,56 milhões (-4%; -2 mi)

2019 (B): R$ 7,83 milhões (-83%; -40 mi)

2020 (B): R$ 6,73 milhões (-14%; -1 mi)

2021 (B): R$ 10,28 milhões (+52%; -3 mi)

2022 (C): não detalhado

Quadro de sócios e premiações

2017 (A): não divulgado

2018 (A): R$ 11,7 milhões

2019 (B): R$ 14,0 milhões

2020 (B): R$ 13,4 milhões

2021 (B): R$ 14,0 milhões

2022 (C): não detalhado

* Ao contrário dos outros clubes, o Vitória soma os sócios-torcedores às premiações e loterias.

Renda nos jogos

2017 (A): R$ 4,27 milhões

2018 (A): R$ 3,39 milhões (-20%; -0,8 mi)

2019 (B): R$ 2,17 milhões (-35%; -1 mi)

2020 (B): R$ 619 mil (-71%; -1 mi)

2021 (B): R$ 337 mil (-45%; -0,2 mi)

2022 (C): não detalhado

Patrocínio/Marketing

2017 (A): R$ 5,68 milhões

2018 (A): R$ 6,46 milhões (+13%; +0,7 mi)

2019 (B): R$ 1,11 milhão (-82%; -5 mi)

2020 (B): R$ 3,22 milhões (+188%; +2 mi)

2021 (B): R$ 2,78 milhões (-13%; -0,4 mi)

2022 (C): não detalhado