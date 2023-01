Os foliões dos tradicionais blocos afros que desfilam no Carnaval de Salvador já podem adquirir seus abadás. Uma opção para a compra é o balcão do projeto Samba Vivo, que funciona no Shopping Piedade. Fantasias de agremiações como Ilê Aiyê - ingressos para a Noite da Beleza Negra -, Reduto do Samba, Muzenza, Bankoma, Malê Debalê, Cortejo Afro, Alerta Geral, Amor e Paixão, Os Negões, Vem Sambar e Alvorada estão disponíveis.

Os abadás e fantasia podem ser adquiridos por preços a partir de R$ 50, a exemplo do bloco Quero Ver o Momo. Outra opção disponível é o bloco Reduto do Samba, que será puxado pelo cantor Xande de Pilares. A fantasia - camisa e chapéu tipo Panamá - pode ser adquirida por R$200. As atrações são para aqueles que curtem o samba, afro, afoxé, índio e percussão.

“Por ser uma festa popular, a preocupação do projeto é oferecer ao grande público, principalmente o de baixa renda, as facilidades da compra”, diz Cris Santana, produtora idealizadora do projeto.

Balcão Samba Vivo comercializa abadás e fantasias de blocos de matrizes africanas (Foto: Divulgação)

“Conseguimos reunir agremiações que até pouco tempo não tinham como se aproximar do grande público. Antes o interessado precisava cruzar a cidade, considerando que a maioria das sedes ficam em áreas distantes ou periféricas de Salvador. Aqui o público confere os produtos, atrações, valores e forma de pagamento, tudo em um só lugar”, acrescenta.

O projeto Samba Vivo também é o organizador da Expo Bahia Matriz, montada no piso L4, que expõe até o dia 17 de fevereiro fantasias carnavalescas de matrizes africanas e apresentações culturais.

Veja a lista completa e os valores de aquisição dos abadás e fantasias:

Note da Beleza Negra - Ilê Aiyê

Pista - R$ 100 (meia)

Camarote - R$150 (meia)

Reduto do Samba – R$ 200 (individual)

Malê Debalê – R$ 300

Bankoma – R$ 700 (casadinha) / R$ 400 (individual)

Cortejo Afro – R$ 300

Alerta Geral – R$ 250 (individual)

Amor e Paixão – R$ 190 (individual)

Vem Sambar – R$ 150 (individual + taxa)

Alvorada – R$ 360 (casadinha)/ R$ 200 (individual)