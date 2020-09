Bale desabafa sobre Real Madrid: 'Deixam as coisas muito difíceis'

A situação de Gareth Bale no Real Madrid é cada vez pior. O jogador vem sendo pouco usado e, segundo o jornal espanhol ABC, o técnico da equipe, Zinedine Zidane teria dito à direção do clube que quer a saída do atacante "da maneira que for". Pois o atleta, finalmente, quebrou o silêncio.

Concentrado com a seleção do País de Gales para a Liga das Nações, Bale foi entrevistado pelo Sky Sports e não poupou nas críticas ao clube espanhol, com quem tem contrato até junho de 2022.

"Acho que o clube precisa responder a essa pergunta (fica ou sai), pois tentei sair no ano passado e o clube bloqueou no último segundo. Foi um projeto que me entusiasmou no ano passado, mas não se concretizou. Houve outros casos em que tentei sair, mas o clube não permitiu ou não fez nada para que acontecesse. Então depende do clube, é o que posso dizer", disparou o jogador, de 31 anos.

Para Bale, ele já poderia estar atuando por outro time. "Quero jogar futebol, ainda estou motivado para jogar futebol. Está com o clube. Eles têm controle de tudo. Tenho contrato, tudo o que posso fazer é continuar com o que estou fazendo e espero que surja algo".

O atleta foi pedido para ser mais específico em sua resposta. Ele não fez exatamente isso, mas deixou claro sua reprovação com a postura da diretoria merengue.

"Quero jogar futebol, só tenho 31 anos, me sinto em boa forma e tenho muito para dar. Está nas mãos do clube, mas deixam as coisas muito difíceis para ser honesto".

A temporada 2019/20 foi a que Bale menos jogou desde que chegou ao Real Madrid, em 2013. Ao todo, ele atuou em apenas 20 partidas, sendo 14 como titular, e fez três gols. Ele não entra em campo desde junho e fará seu retorno com a seleção do País de Gales, pela Liga das Nações. Nesta primeira rodada da fase de grupos, a adversária é a Finlândia, fora de casa.