Balé do Teatro Castro Alves completa 40 anos e tem trajetória registrada em audiovisual

Balé do TCA no filme A Cidade que Habita em Mim

A trajetória dos 40 anos do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), completados no último mês de abril, está registrada no filme A Cidade que Habita em Mim, que a companhia de dança lança nos próximos dias 11, 12 e 13 com sessões em dois horários no sábado (16h e 18h), e em três no domingo (16h, 18h e 20h), além de outra na segunda-feira (20h). As exibições acontecerão na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), com ingressos vendidos na plataforma Sympla por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Trajetória de sucesso

O filme-dança, dirigido pela cineasta Maria Carolina, reconhece o mérito da existência e atuação do BTCA ao longo de suas quatro décadas de atuação e nasce do desejo de reencontro presencial com o público de Salvador. O longa-metragem fala, sobretudo, da vontade de se aproximar da população. A coreografia é assinada por Daniela Guimarães, Nildinha Fonseca e Fabio Vidal.

Aval internacional

O diretor criativo ítalo-brasileiro Giovanni Bianco é o nome de projeção internacional por trás da coleção Transformação que o Instituto Oyá apresenta num grande desfile no próximo dia 18, no Museu de Arte Moderna da Bahia. O evento é resultado do curso Moda, Modelagem e Corte & Costura, oferecido gratuitamente pelo projeto Oyá Criativa, em Pirajá. O desfile vai apresentar peças originais criadas por alunos do curso que contou com mentoria de Bianco e traz referências à água dos rios e mares que entrecruzam a Bahia em suas conexões políticas, sociais e culturais.

(Divulgação)

Giovanni Bianco (de máscara e boné) com as alunas do projeto

Timaço

O projeto é uma das frentes de ação do Instituto Oyá e foi desenvolvido durante seis meses, com orientação de professores locais e palestrantes convidados, entre eles o artista da beleza Ricardo dos Anjos, o artista plástico baiano Alberto Pitta, o arquiteto e designer Marcelo Rosenbaum, além de Bianco.

(Divulgação)

Alexandre Peixe vai cantar no Fasano

Luau no Fasano

O Hotel Fasano vai voltar a movimentar o seu rooftop no próximo dia 16, às 21h, com a primeira edição do seu Luau pós-pandemia. A reestreia será animada pelo cantor Alexandre Peixe que preparou um repertório especial para o evento que custa R$ 249,00 com direito a open bar.

História contada

O Casarão do Sorvete - Solar Amado Bahia ganha livro escrito por Antônio Francisco Costa. A obra será lançada no próximo dia 10, às 19h, com sessão de autógrafos no local. O livro conta a história do prédio histórico, tombado pelo Iphan e restaurado por Natanael Couto, para abrigar a Sorvetes Real.

(Divulgação)

Mercia Barreto e a filha Maisha na porta da Deli Diet

Zero açúcar

Confeiteira especializada em produtos livres de açúcar, Mércia Barreto abriu uma nova unidade da Deli Diet, no andar térreo do hotel Riviera, no bairro de Amaralina. A marca continua também atendendo delivery.

(Divulgação)

Cinnara Leal estrela campanha da joalheria Carlos Rodeiro

Joias

A atriz Cinnara Leal, interprete da personagem Justina da novela Nos Tempos do Imperador, é a estrela da nova campanha da Joalheria Carlos Rodeiro com styling assinado por Marcos Preto. A artista posou para o editorial no Centro Histórico de Salvador usando peças da coleção inspirada nas joias de crioulas. Em tempo, os amigos Aurora Mendonça e Fernando Torquato estão preparando um livro sobre o designer que morreu em julho passado.



Ampliação

O Almacen Pepe do Horto Florestal ganhou ampliação e aumentou o mix de produtos e serviços. Além de mais comodidade os clientes agora contarão com um estacionamento mais amplo, lanchonete e sorveteria, além da padaria e da adega.

(Divulgação)

Equipe médica da clínica Leitão Guerra

Quarentona

A Clínica de Oftalmologia Leitão Guerra, fundada em 1981 pelo médico oftalmologista Alberto Alves Leitão Guerra, comemorou ontem 40 anos em atividade. Ao longo deste tempo, a empresa que nasceu familiar continua atuando exclusivamente na mesma especialidade até hoje. E o mais curioso: todo o corpo clínico é formado por profissionais da família. São irmãos, primos, sobrinhos e os dois filhos do Dr. Alberto, Cézar e Ricardo. Outro feito é que a clínica, que nasceu na Graça, permanece no bairro, agora mais ampla e moderna.

(Divulgação)

Saulo Machado estreia na literatura

Quem conta um ponto...

Inspirado pela filosofia e psicanálise, Saulo Machado escreveu seu livro de estreia O Jogo das Margaridas, que reúne seis contos que tocam em temas como medo, desejo, amor e morte. A obra, produzida pela Mormaço Editorial, será lançada no próximo dia 11 (sábado), às 17h, no AMMA Varanda, localizado no Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória.