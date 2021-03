Balé Folclórico da Bahia disponibiliza arquivo de imagens online

O Balé Folclórico da Bahia (BFB), como todas as demais companhias de dança e instituições privadas artísticas no país, teve, em 2020, suas atividades paralisadas em função da pandemia. Sem sua maior fonte de renda – a bilheteria dos espetáculos apresentados pela companhia há 25 anos, no Teatro Miguel Santana, no Pelourinho – o Balé teve que encontrar várias alternativas para conseguir sanar parte de suas dívidas.

Além do projeto de lives e da “vaquinha” para angariar fundos com o intuito de dar suporte financeiro, a instituição foi contemplada com a Lei Aldir Blanc – Bahia / Prêmio Jorge Portugal 2020, através do projeto Balé Folclórico da Bahia Online, que disponibiliza, a partir desta sexta (19), todo seu arquivo de imagens, gratuitamente, através de suas redes sociais a partir de agora.

Todo o material existente em fitas VHS, DVD e outros formatos, durante mais de três décadas de registro do BFB em apresentações, entrevistas para programas de TV, publicações e participações em eventos, foi digitalizado e a partir dessa semana será liberado para consulta pública, com objetivo especial de servir como material de pesquisa.

Nesta primeira leva, integram o acervo digital os 37 vídeos digitalizados das coreografias que compõem os espetáculos O Balé Que Você Não Vê, Herança Sagrada – A Corte de Oxalá, Bahia de Todas as Cores, Rapsódia Nordestina, BFB na África, que ficam disponíveis no canal do Youtube do Balé Folclórico da Bahia, no instagram da Fundação BFB (@bfdabahia). Além disso, através do site www.balefolcloricodabahia.com.br, o livro publicado em comemoração aos 20 anos do Balé, em 2008, passará a ser acessado, na íntegra, gratuitamente, clicando na aba “Imprensa” do site.

O fundador e diretor geral do Balé, Vavá Botelho, diz estar muito feliz com essa possibilidade de abrir à consulta pública todo material que o BFB tem em seu arquivo e assim contribuir para que o mundo possa ter acesso a um material que, até então, fazia parte dos arquivos privados da companhia.

“Este projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc – Bahia veio na hora certa para que possamos abrir ao mundo nossos arquivos e possibilitar que, principalmente, os estudantes e profissionais da área de dança, possam saber e conhecer o que o Balé Folclórico da Bahia faz pelo mundo. Foi um trabalho muito grande para realizarmos essa curadoria, selecionando os vídeos que iriam ser editados e posteriormente digitalizados para serem disponibilizados em nossas redes sociais", diz Botelho.

Entre o material que será digitalizado está o o espetáculo dos 10 anos do Balé, no TCA, em 1998, filmado pela TVE; turnê do BFB pela África com participação no mais exclusivo festival dedicado a Divindades Negras no mundo, realizado no Togo; e entrevista de Vavá Botelho com o diretor teatral Antônio Abujamra, para o programa Provocações, na TV Cultura.