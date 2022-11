Baleia jubarte é encontrada morta na praia de Guaibim, no baixo sul da Bahia

O corpo de uma baleia jubarte encalhou na praia de Guaibim, no município de Valença, baixo sul da Bahia. O animal foi encontrado por banhistas na manhã desta sexta-feira (4).

Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, Marcelo Borges, a baleia já estava morta e em estágio avançado de decomposição quando chegou à praia. Ainda de acordo com o secretário, o animal é um macho com cerca de 12 metros.

Equipes da secretaria, que estão no local desde as 7h, isolaram a área devido ao risco de explosão da carcaça.

A secretaria estuda a forma de remoção do corpo após entrar em contato com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).