Balenciaga lança tênis "surrado" de propósito e vira meme nas redes

A grife espanhola Balenciaga criou uma edição limitada de cem tênis masculinos com aparência extremamente usada, desgastada e rasgada. Os modelos chamados de Paris Sneaker custam entre R$ 2,6 mil e R4 10 mil.

O tênis lembra o clássico Converse Chuck Taylor, mas com tecido rasgado, marcas de arranhões e desgaste na borracha, além do nome Balenciaga rabiscado no solado, como se fosse escrito com marcador permanente. Desenhado por Demna Gvsalia, o sapato está disponível nas cores preto e branco. De acordo com a marca, a ideia é sugerir que o tênis Paris é "destinado a ser usado por toda a vida".

Disponível em versões mule, por US$ 495 (cerca de R$ 2,6 mil), e de cano alto, por US$ 1,8 mil (cerca de R$ 10 mil), o calçado "full destroyed", "completamente destruído", em português, é a nova aposta da marca. Além dos sapatos, a marca lançou algumas peças de roupa na mesma pegada destroyed.

Apesar da explicação da grife sobre o conceito do novo sapato, lanlados muito mais como campanha de marketing do que como produto (agrife fez até um vídeo mostrando o processo de desgaste, veja a seguir), os internautas não perderam a chance de fazer piadas e memes nas redes sociais.

Veja o vídeo da balenciaga e as reações na internet: