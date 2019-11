Balotelli ameaça sair de campo devido a ofensa racista em estádio

O atacante Mario Balotelli, do Brescia, ameaçou abandonar o campo por causa de ofensas racistas que teria recebido de torcedores diante do Verona, na casa do adversário, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano.

Autor de um belo gol, o único de sua equipe na derrota por 2x1, Balotelli estava com a bola, aos 9 minutos do segundo tempo, quando de repente parou a jogada e deu um bico na bola em direção a um setor do estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona.



Em seguida, ele se dirigiu para trás do gol enquanto era convencido por colegas de time a continuar em campo. A partida chegou a ser paralisada pelo árbitro Maurizio Mariani por cerca de quatro minutos, enquanto mensagens aos torcedores eram lidas no sistema de alto-falantes em tom de advertência sobre o risco de o jogo ser suspenso.



O técnico do Verona, o croata Ivan Juric, afirmou não ter ouvido nada ofensivo partindo das arquibancadas. "Podem perguntar a ele. Não houve nada. Tenho nojo de atos racistas e serei o primeiro a condenar quando acontecerem, mas não foi o caso", declarou o treinador ao canal Sky Sports.



Balotelli chegou a levar cartão amarelo da arbitragem, que retirou a advertência ao perceber o porquê de sua reação. Ao final da partida, ela respondeu as ofensas com um golaço, aos 40 minutos, acertando o ângulo num belo chute de primeira. Antes, Salcedo e Pessina marcaram para o Verona.