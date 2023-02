Bamin quer deixar legado de transformação social na Bahia

A carioca Rosane Santos tem quase um ano de Bamin, nove meses de Salvador, mas diz já se sentir baiana, tal a acolhida que recebeu aqui. Está em casa também profissionalmente falando. Profissional bem sucedida na área financeira, ela conta que em determinado momento sentiu a necessidade de trabalhar mais com gente do que com os números. Hoje Rosane é diretora de ESG, Meio Ambiente, Relações com Comunidades e Comunicação da Bamin – empresa que é responsável pela Mina Pedra de Ferro, o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e o Porto Sul.

Os três projetos da mineradora devem permitir a produção e o escoamento de 26 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, o que deverá trazer um enorme impacto econômico para o estado da Bahia, especialmente para os municípios diretamente ligados mineração e o escoamento da produção. Mas o trabalho de Rosane é ajudar a Bamin a conseguir entregar o legado sonhado pela empresa: transformar a realidade social de municípios que têm histórias de carências socioeconômicas através da geração de milhares de empregos e oportunidades de renda.

“Em algum momento da minha vida, eu decidi que queria olhar para as empresas dentro de uma outra perspectiva, foi quando eu comecei a me provocar a respeito das discursões sobre propósito e sobre legado”, lembra. A grande pergunta era, o que fazer em relação ao trabalho, que toma tanto tempo da gente? “Por que não fazer disso algo mais prazeroso? Isso gerou várias inquietações em mim”, lembrou durante a participação no programa Política & Economia ontem, no Instagram do CORREIO (@correio24horas), apresentado pelo jornalista Donaldson Gomes.

Durante uma pós-graduação fora do Brasil, a executiva conta que teve contato com iniciativas relacionadas à Sustentabilidade muito mais avançadas do que se via por aqui. “Neste processo de transição de carreira, eu entendi que para mim fazia sentido trabalhar com sustentabilidade”, diz. “Antigamente”, em 2016, o conceito de Sustentabilidade estava alguns passos atrás. Na época, Rosane trabalhava numa montadora japonesa e se voluntariou para trabalhar no instituto corporativo da organização.

Começou cuidando das finanças da organização, até que surgiu a oportunidade de presidir a instituição. Daí foi um pulo até ser convidada para criar a área de sustentabilidade da montadora no Brasil e posteriormente na América Latina.

Nos últimos anos, com o advento da Agenda ESG, sigla que faz referência ao conjunto de responsabilidades ambientais, sociais e de gestão, trouxe a necessidade de se trabalhar com o gerenciamento de riscos corporativos e o impacto disto para os negócios. “Eu trago muita coisa da minha experiência anterior, eu consigo trazer tudo para a lógica do negócio, mas com um olhar mais positivo”, destaca.

Para Rosane Santos, historicamente as preocupações das organizações em relação às causas sociais e ambientais vêm numa crescente. “Talvez esta evolução tenha sido um pouco mais lenta e finalmente estejamos percebendo uma preocupação mais genuína, intensa e pragmática agora”, pondera. “A gente está num momento em que não dá para negligenciar discussões. É muito rico, transformador e inédito o momento em que podemos sentar e discutir projetos relacionados a mudanças climáticas numa organização privada”, diz. “Antes isso era apenas para organizações mais maduras e em países ricos. Aqui não se falava com o refino que temos hoje”, compara.

“Os temas estão em pauta, estão sendo discutidos. Alguns de maneira mais profunda e outros de maneira mais rasa, mas estão entrando na discussão”, pondera. O problema é que há tanta coisa para fazer e ainda não existe um regramento relacionado ao ESG, a agenda acaba “adquirindo a profundidade que a organização quiser”, diz Rosane. “Isso faz com que tenha muita coisa legal, mas também iniciativas que não necessariamente conduzam para resultados práticos, que são aqueles transformacionais”, avalia.

Uma diferenciação importante defendida pela executiva da Bamin é a que separa Sustentabilidade de ESG. “São conceitos paralelos, um se alimenta do outro, são complementares, mas diferentes”, diz. Sustentabilidade é o que a empresa faz em relação ao Meio Ambiente, às comunidades, seus colaboradores e demais públicos. É a execução em si. Por outro lado, o ESG adquire força a partir da percepção do mercado de capitais. A agenda ESG surge para organizar e padronizar as práticas de responsabilidades. “O ESG fala de métodos, indicadores e padrões internacionais, isso dá ao investidor a possibilidade de mensurar resultados”, destaca.

O universo da Bamin

A mina em Caetité ainda produz um volume pequeno de minério, mas quando operar a plena capacidade deverá atingir uma média anual de produção de 26 milhões de toneladas. O produto que será extraído em Caetité é um material considerado premium, pela sua alta concentração, e tem importância ambiental por conta de uma pegada de carbono mais baixa, explica Rosane. “A gente é sustentável na raiz”, diz. “É um produto que será sustentável para a gente e para nossos clientes”.

“O primeiro desafio é entender onde a gente está. Este projeto vai colocar a Bahia como o terceiro maior produtor de ferro do país, seguido de Minas Gerais e Pará. A relevância disso é gigante”, acredita. “Não apenas a Bamin, mas as outras mineradoras que têm projetos na região precisam lidar com uma realidade muito séria. As necessidades socioeconômicas são gigantes”, avisa.

Segundo Rosane, o projeto integrado percorre e impacta cerca de 40 municípios, entre Caetité e Ilhéus. “A gente está levando capacitação, desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento territorial, relacionamento, geração de impostos e outras coisas que existiam sem esta operação”, comenta. “É um projeto grande, de uma magnitude que até hoje me impressiona, tem uma relevância para a geografia muito grande”.

“Sem a mineração, teríamos um vácuo de desenvolvimento muito grande”, acredita.