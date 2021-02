Bancários fazem ato na Pituba contra 'desmonte' do Banco do Brasil

Funcionários do Banco do Brasil em Salvador fizeram um ato nesta quarta-feira (10), dia em que a categoria fez uma paralisação nacional de 24h, contra a reestruturação da empresa. Eles afirmam que a ideia do governo federal é fazer um "desmonte" no banco, retirando todas as funções de caixa, de maneira unilateral, visando a privatização.

O Sindicato dos Bancários da Bahia realizou o ato em frente a uma agência na Rua Pará, na Pituba, esquina com a Avenida Manoel Dias, na manhã de hoje. De preto, os trabalhadores protestaram também contra as demissões voluntárias, redução de salários, realocação para qualquer lugar país e outras mudanças que chamam de "radicais".

No plano de reestruturação, o governo pretende desligar 5 mil funcionários e fechar 361 unidades - 112 agências, sete escritórios e 242 postos de atendimentos - em todo Brasil. Ainda serão convertidas 243 agências em postos e transformadas 145 unidades de negócios em Lojas BB - postos e lojas não têm gerentes nem guichês de caixa, destacam.

A população será prejudicada com a diminuição da oferta e a precarização do atendimento, alertam os bancários.