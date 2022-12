Banco contra a Suíça, CR7 não treina com os reservas de Portugal

Após uma partida de futebol, jogadores titulares e reservas costumam fazer treinos separados por terem tido níveis de desgaste diferentes. Porém, nesta quarta-feira (7), de acordo com informação do jornal Marca, da Espanha, a seleção de Portugal quebrou o padrão. Banco durante boa parte do jogo das oitavas de final contra a Suíça, Cristiano Ronaldo não fez atividades com os suplentes, mas sim com o grupo que começou em campo.

O astro português nunca havia sido reserva em um jogo de Copa do Mundo, mas o técnico Fernando Santos decidiu escalar Gonçalo Ramos em seu lugar na última terça-feira (6), quando Portugal goleou a Suíça por 6x1, no estádio Lusail, Detalhe: o substituto marcou três gols e deu uma assistência.

Cristiano Ronaldo só entrou em campo aos 73 minutos, no lugar de João Félix, mas, segundo o jornal espanhol, não participou do treino em campo comandado pelo técnico Fernando Santos com os jogadores que iniciaram a partida no banco de reservas. A federação portuguesa informou que CR7 fez atividades na academia.

Antes do confronto com os suíços, Cristiano Ronaldo ostentava 20 partidas em Copas do Mundo, todas como titular. Até então, o único jogo de Mundial que ele não disputou nos cinco em que foi convocado foi em 2006, contra o México. Na ocasião, ele foi poupado e ficou fora até do banco. Este ano, Cristiano Ronaldo bateu um recorde em Copas do Mundo. Ele é o primeiro jogador a marcar gols em cinco mundiais diferentes.