Banco do Brasil abre concurso para 6 mil vagas com salário de R$ 3,6 mil

O Banco do Brasil abriu um concurso para 6 mil vagas em todo o País de escriturário, que requer formação de nível médio dos candidatos. Dessas, 4 mil vagas são para início imediato e 2 mil são para o cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.622,23 mais benefícios para uma carga de trabalho semanal de 30 horas.



O cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário prestará serviço, tais como: Agente Comercial, Agente de Tecnologia, Agente Jurídico, Agente de Atendimento, Agente de Segurança Institucional, Agente de Agronegócios, Agente de Marketing e Comunicação, Agente 2 de Investimento e Agente de Ouvidoria Externa.



O prazo de validade da seleção acabará após um ano, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados.



Como se inscrever

Os interessados podem se cadastrar entre a 0h de 23 de dezembro de 2022 até as 23h59 do dia 24 de fevereiro de 2023, no horário de Brasília. A inscrição custa R$ 50, por boleto ou Pix, e é feita por meio do formulário disponível na página da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). A inscrição só será válida após a confirmação do pagamento até a data do vencimento.