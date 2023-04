Banco do Nordeste lança plano de ação para fomentar Economia Circular

O Banco do Nordeste lança, nesta segunda-feira (10), o Plano de Ação Territorial (PAT) da Economia Circular da região metropolitana de Salvador. Promovido pelo Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter) e com a coordenação dos diversos atores que participaram da formação do Comitê Gestor da atividade, o evento será realizado no auditório do Senai Cimatec, em Piatã, às 9h.

O PAT da Economia Circular nasce a partir de uma demanda das instituições, parceiros institucionais e econômicos da região metropolitana, que identificaram na economia circular a atividade a ser priorizada e fortalecida por meio de uma governança local. As ações estão pautadas no crescimento da cadeia, na formação e capacitação dos catadores de materiais recicláveis e incorporação de inovações tecnológicas que, concomitantemente, atendem aos pilares da política ASG (Ambiental, Social e Governança).

O superintendente estadual Diego Rocha explica a importância da disseminação do primeiro PAT de economia circular do Banco. “A economia circular se apresenta cada vez mais como uma questão vital. Ela é um potencial extraordinário para geração de emprego e renda e dá conta da perspectiva de sustentabilidade ambiental. Este é o primeiro PAT, mas que sirva de modelo para diversos outros, de modo a ser interiorizado não somente na Bahia, como em outros estados do Brasil”, destaca o superintendente.

Representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Luiz Hermida destacou o entusiasmo em atuar no alinhamento de estratégias para a implementação de um Plano de Ação Territorial voltado para economia circular na região metropolitana. Segundo Hermida, “a gestão dos resíduos é uma tarefa de responsabilidade compartilhada por todos: setor privado, público e pela coletividade. Atuar na economia circular é uma ação de impacto transformadora e esse PAT tem tudo para ser um PAT diferenciado”.

Como parte das entregas da primeira etapa do plano de ação, a empresa Braskem, integrante do comitê gestor do PAT Economia Circular, certificará agentes de gestão de cooperativas de triagem de resíduos sólidos urbanos que participaram de curso de capacitação, promovido pelo Programa Ser+ da companhia. O treinamento, com duração de seis meses, visou a preparação de novos cooperados para apoio aos líderes na gestão das entidades, a partir do desenvolvimento de competências em gestão de processos, gerenciamento e recrutamento de pessoas, controle e mensuração de indicadores e implementação de ações.

Dentre os parceiros na composição do PAT Economia Circular, estão as prefeituras de cinco municípios: Salvador, Mata de São João, Simões Filho, Lauro de Freitas e Camaçari, Unesco Sost - Transcriativa, Fundação José Silveira, Braskem, Carbongreen, Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Governo do Estado, Central Única das Favelas (CUFA), Sebrae e cooperativas de tratamento de resíduos sólidos.