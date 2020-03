Banda A-Ha se apresentará em Salvador durante turnê pelo Brasil

O grupo norueguês A-Ha estará em solo baiano no dia 19 de setembro para fazer um show que celebra os 35 anos do primeiro disco lançado por eles, o Hunting High And Low. A apresentação da banda que foi sucesso mundial nos anos 80 acontecerá na Arena Fonte Nova e ainda não tem ingressos à venda.

No repertório não irão faltar os grandes hits do A-Ha, como Take On Me, que atualmente registra mais de um bilhão de visualizações no YouTube no clipe oficial, e The Sun Always Shine on TV, ambas são frutos do disco de 85, homenageado na turnê.

Outras canções como Stay on These Roads, The Living Daylights e Crying in The Rain também devem compor o setlist do grupo, formado por Morten Harket nos vocais, Magne Furuholmen (teclados) e Pål Waaktaar (guitarra). A última vez que a banda esteve no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 2015, para um show no Rock in Rio.

Essa será a segunda vez que a banda se apresenta na capital. Em 1991, o antigo Centro de Convenções foi palco de um show icônico da A-Ha, que no mesmo ano também esteve no festival no Rio.

Confira o clipe de Take on Me







Além de Salvador, a banda também fará show nas cidades de Curitiba (oito de setembro), São Paulo (11 de setembro), Rio de Janeiro (13 de setembro) e Belo Horizonte (16 de setembro).

As entradas serão vendidas através do site Live Pass, quem também informará em breve os valores e horários da apresentação.