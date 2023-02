Banda Adão Negro é furtada durante Carnaval em Periperi

Materiais da banda baiana Adão Negro foram furtados durante uma apresentação do grupo em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta segunda-feira (20). Segundo os integrantes, o crime ocorreu quando o grupo se apresentava no palco do bairro, onde acontece um Carnaval fora dos circuitos tradicionais da cidade.

Os assaltantes levaram computadores e celulares que estavam no ônibus da banda, que estava afastado do palco. O maior prejuízo não é nem o bem material, mas são os projetos que estavam nos computadores, o material de trabalho da gente", disse Valterson em vídeo publicado pelo grupo nesta terça-feira (21).

Os integrantes tranquilizaram os fãs, e afirmaram que estão bem, e prontos para o próximo show, que acontece em Palmeiras, na Chapada Diamantina.

"A vibe continua produtiva. A gente está num lugar que a gente ama. A gente tá feliz e agradecendo a Deus que não houve nada de grave com ninguém", disse Sérgio Nunes.