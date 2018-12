Banda Angra faz show em Patamares neste domingo

Para os fãs de heavy metal, o clima de contagem regressiva já pode virar festa, porque acontece neste domingo (02), às 18h, o show da banda paulista Angra na capital baiana. A apresentação, que toma o palco do Espaço Salvador Music Place, em Patamares, fica por R$ 70.



O grupo, liderado por Rafael Bittencourt (guitarra e voz), traz para o público baiano a ØMNI World Tour, que começou de uma maneira especial: no carnaval de Salvador. Na época, a banda apresentou o show no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e cantou com Carlinhos Brown.



Agora, Rafael, Felipe Andreoli (baixo), Fabio Lione (voz), Marcelo Barbosa (guitarra) e Bruno Valverde (bateria) estão de volta com as músicas do 9º disco de estúdio e outros sucessos que ilustram a trajetória.



SERVIÇO:

Espaço Salvador Music Place (Hotel Sol Bahia - Patamares).

Domingo (02), a partir das 18h.

Ingresso: R$ 70.