Banda Backstreet Boys deve fazer show no Brasil em 2020

"Backstreet's back, alright": a famosa banda Backstreet Boys deve voltar ao Brasil no ano que vem. Segundo o jornal Destak, a boy band pode incluir o país em em sua nova turnê no primeiro semestre de 2020.

A previsão, de acordo com o veículo, é que o grupo se apresente em março, com possibilidade de extensão para abril. Datas e locais, porém, ainda não foram definidos.

Os cantores do Backstreet Boys estão viajando o mundo com a DNA World Tour. O espetáculo é baseado no mais novo disco da banda, DNA, lançado no início do ano.

Caso os shows no Brasil sejam confirmados, marcariam a volta do grupo após quatro anos. Em 2015, a boy band se apresentou em cinco cidades: São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro