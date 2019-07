Banda baiana de rock faz show no Rio Vermelho neste sábado (27)

A banda baiana de rock Meus Amigos Estão Velhos faz show neste sábado (27), a partir das 19h, no Bar dos Bardos (Rio Vermelho), no esquema ‘pague quanto puder’. O evento apresenta ao público o primeiro EP do grupo, Mojave Mojito, composto por cinco músicas autorais. Além da banda, vai rolar discotecagem do chargista, cartunista e ilustrador Bruno Aziz e da jornalista Nilma Gonçalves.

Este será o segundo show da Meus Amigos Estão Velhos (MAEV), banda formada por músicos que já passaram por grupos veteranos do rock como Vinil 69, Los Canos, Pessoas Invisíveis, Cof Damu, Vendo 147, Ronco, Formidável Família Musical e The Honkers. Quem faz o som da MAEV é Thiago Ronco (vocal e guitarra), Bruno Carvalho (guitarra), Dudare (baixo) e Glauco Neves (bateria).

“Essa história de que nossos amigos estão velhos é apenas uma provocação àqueles que não saem mais de casa pra curtir o rock”, brinca Bruno Carvalho. “Lançamos nosso primeiro disco e estamos ansiosos para circular com este show, não apenas pela capital baiana, mas também pelo interior, que tem uma cena rocker muito estimulante. Mas, como o nome sugere, não somos mais garotos, o que nos deixa numa situação de querermos apenas nos divertir com o rock, ver a reação da plateia, reunir os amigos”, completa.

No show, a MAEV vai tocar as músicas do EP que está disponível em todas as plataformas digitais, além de covers de David Bowie e Creedance Clearwater Revival. Além das releituras de "astros das antigas”, a banda garante que entre suas influências estão também artistas contemporâneos como Tame Impala e Black Keys.

Todas essas referências e outras estão diluídas no som do disco de estreia, gravado entre o fim de 2018 e verão de 2019, no estúdio Jubarte. “Fizemos tudo com bastante calma, gravando e regravando, mixando e remixando sempre que achávamos necessário. Também contamos com a ajuda do produtor Silvio de Carvalho", lembra Thiago Ronco. O nome Mojave Mojito não tem significado nenhum e foi escolhido “apenas pela sonoridade das palavras”, esclarece. O EP é um lançamento da trinca de selos independentes Brechó Discos, Bigbross Records e São Rock Discos.

Serviço

O quê: Show da banda MEUS AMIGOS ESTÃO VELHO, lançando o primeiro EP, Mojave Mojito. Discotecagem de Bruno Aziz e Nilmahal

Onde: Bar dos Bardos, Travessa Basílio de Magalhães, Rio Vermelho (Salvador)

Quando: Sábado, 27 de julho, a partir das 19h

Quanto: Pague quanto puder