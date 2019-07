Banda Beatles Para Crianças faz show neste domingo (7) no TCA

A banda Beatles Para Crianças retorna a Salvador para apresentar a segunda edição o show A Bagunça Continua neste domingo (7), no Teatro Castro Alves.

Formada por Fabio Freire na guitarra e voz, Gabriel Mnetti no violão, Eduardo Puperi no teclado, Johnny Frateschi no contrabaixo e Humberto Zigler na bateria, a banda promove uma apresentação para toda a família que, além de curtir as músicas, aprende mais sobre os instrumentos como banjo, gaita e keytar.

No repertório, músicas como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, She Loves You, Ob-la-di Ob-la-da e Octopus’s Garden resgatam o ritmo animado dos Garotos de Liverpool. A Beatles Para Crianças faz adaptações das canções originais e inclui elementos como ukulele, bandolim e kazoo.

Na sua carreira, o grupo já rodou por mais de 50 cidades brasileiras e acumula já lançou dois álbuns, o primeiro deles em 2016, homônimo à banda, e o último, no ano passado, que dá o nome da atual turnê.

Beatles Para Crianças

O quê: Show Beatles Para Crianças - A Bagunça Continua

Quando: Domingo (7), às 17h

Onde: TCA (Campo Grande)

Ingresso: de R$40 a R$120 (40% de desconto para assinantes Clube Correio)

Vendas: na bilheteria do teatro