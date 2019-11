Banda CNCO apresenta pop latino na Concha Acústica

Salvador é a terceira capital nacional a receber a boyband CNCO, que se apresentou quinta em Curitiba e faz show hoje, no Rio. Amanhã, os cinco rapazes mostram na Concha os hits que os transformaram no novo sucesso do pop latino. A banda foi formada em dezembro de 2015, com cantores que venceram o reality La Banda, exibido nos Estados Unidos por rede de TV dirigida à comunidade hispânica.

A banda traz no repertório sucessos do primeiro disco, Primera Cita, de 2016. Além disso, também apresenta músicas apresentadas no EP Que Quiénes Somos, lançado este mês. Em 2018, a banda gravou uma parceria com o cantor Luan Santana, na canção Mamita.

Esta é a primeira turnê mundial da banda, que já tem mais de 3 bilhões de visualização nas plataformas de streaming. O grupo também faz show em São Paulo, domingo.

Serviço:

O quê: Show da banda CNCO

Onde: Concha Acústica do TCA (Campo Grande)

Quando: Sábado (8), 19h

Ingresso: R$ 280|R$ 140 e R$ 560|R$ 280.