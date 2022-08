Banda Cortejo Afro volta ao palco da Casa Rosa nesta sexta-feira (19)

O Cortejo Afro volta ao palco da Casa Rosa, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira (19), para mais uma apresentação. O show acontece no Palco Viração, a partir das 22h, e faz parte das comemorações de aniversário do espaço, neste mês de agosto. Durante o evento, a banda apresenta um repertório recheado de sucessos, como Ageumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto, além de releituras de clássicos da MPB mescladas à batida percussiva.

O Cortejo Afro nasceu em 1998, às margens da Bacia do Cobre, no Parque São Bartolomeu, dentro dos limites de um terreiro de candomblé, o Ilê Axé Oyá, sob a inspiração e orientação espiritual da Yalorixá Anizia da Rocha Pitta, Mãe Santinha. A banda e o bloco foram idealizados pelo artista plástico Alberto Pitta que, há mais de 40 anos, desenvolve trabalhos ligados à estética e cultura africana. A entidade, envolvida com esta proposta, desenvolve trabalhos sociais junto à sua comunidade durante o ano inteiro.

Serviço - Cortejo Afro na casa Rosa | sexta (19), a partir das 22h | ingressos: 1º Lote R$ 50 / R$ 2; 2º Lote R$ 80 e R$ 40, à venda no Sympla