Banda cover dos Beatles faz show no Café Teatro-Rubi nessa sexta (3)

Os fãs dos Beatles vão poder aproveitar uma sensação nostálgica trazida pela banda baiana Rock Forever. O grupo faz um show cover em homenagem aos Garotos de Liverpool nessa sexta (3), chamado de Beatle, Love Songs, no Café Teatro Rubi.

Com dez anos de carreira, a banda é formada por Jô Estrada, Fernando Barros, Ricardo Sato, João Torres e Pedro Deliege. Para o show, o grupo terá um repertório com pouco mais de vinte músicas e destaca as canções mais românticas da banda.

Beatles, Love Songs

O quê: Show cover dos Beatles

Quando: Sextas (3 e 11) e sábados (4 e 11) de maio, às 20h30

Onde: Café Teatro-Rubi (Wish Hotel da Bahia, Campo Grande)

Couvert: R$60 (valor único)