Banda de Boca volta à cena com o álbum No Breu

A Banda de Boca voltou aos estúdios para celebrar os 20 anos do grupo e está lançando nas plataformas digitais o álbum No Breu. A live de lançamento do novo trabalho será nesta sexta-feira (18), às 20h, no canal do YouTube da banda. O grupo foi criado no final dos anos 1990 pelo maestro e arranjador Hiran Monteiro.

Hiran antecipa que o universo rítmico da Bahia dá a tônica ao álbum. O samba de roda e os mais diversos ritmos afros ganham destaque nas novas canções. "São os nossos sentimentos de raiz em buscas das batidas e sons das ruas", diz Hiran. Além de composições próprias, o disco traz também criações de músicos próximos da banda.

E o grupo reaparece com uma novidade que surpreende: o uso de instrumentos musicais como violão e percussão em algumas faixas. Ressalte-se que a "assinatura" da Banda de Boca era dispensar o uso de instrumentos e reproduzir, apenas com as cordas vocais, sons de cordas, sopro, teclado, metais e percussão. Hiran assegura, porém, que o capricho com os arranjos e as harmonias rebuscadas permanecem em todo o trabalho, a exemplo da leitura do clássico Bachianas Brasileiras Nº 05, de Villa-Lobos (1887-1959).

Personages foclóricos brasileiros, como o Saci e o Curupira, são homenageados em faixas que levam os nomes deles, ambas criadas por Hiran. "Tanto os becos da cidade quanto os mistérios das matas são referências para as nossas composições", revela o compositor. Segundo o maestro, a reclusão provocada pela covid possibilitou muitas experimentações e um zelo maior com os acordes e batidas.

A Banda de Boca é formada por Fábio Eça, Simei Ferreira, Arno Hübner Júnior, Taric Marins, Hiran Monteiro e Poliana Monteiro . No Breu teve participações especiais dos cantores Neto Moura - ex-integrante da banda -, Semírames Souza, Audrey Shakir e Lara Monteiro, autora da faixa A lara. Lincoln Marinho assina a arte visual da capa do disco.

Serviço

Live de lançamento hoje, no YouTube da Banda de Boca, 20h. Álbum disponível nas plataformas de música

.