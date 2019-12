Banda Didá comemora 26 anos em show no Largo Tereza Batista

A Didá comemora seus 26 anos em um grande show no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, nesta terça-feira (10). A festa vai começar com um arrastão saindo da sede da entidade.

O show está marcado para começar às 20h, e terá as participações especiais dos cantores Saulo e Margareth Menezes. A apresentação da banda já será no ritmo dos preparativos do Carnaval 2020, que terá como tema “Mãe Natureza Guerreira. Natureza Mãe Mulher” .

Os ingressos podem ser adquiridos ao preço de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). As vendas estarão disponíveis somente pela plataforma do Sympla. Outras informações podem ser obtidas através do Instagram da banda, ou pelo número (71) 3321-2042 e WhatsApp (71) 8804-4807.