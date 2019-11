Banda Eva comemora 40 anos com DVD

O DVD Eva 4.0, marca a história de uma das bandas pioneiras do carnaval baiano que começou sua história como um grêmio estudantil no final dos anos 70 e início dos anos 80 e se tornou uma das maiores bandas de axé.

“É uma história de 40 anos que marcou a vida de muita gente e revelou artistas, então poder estar escrevendo esse capítulo ao longo desses 40 anos, é maravilhoso e incrível”, declara Felipe Pezzoni que assumiu o vocal da banda logo depois da saída de Saulo Fernandes em 2013. Além de Saulo, a banda revelou outras duas grandes artistas, Ivete Sangalo e Emanuelle Araújo.

Gravado em Belo Horizonte, o novo DVD faz um resgate dos grandes clássicos, como Pequena Eva e Alô Paixão, que embalaram e embalam o carnaval baiano até hoje, além de músicas inéditas gravadas com Ivete, Durval Lelys, Léo Santana, Tomate, Mumuzinho e Wesley Safadão. “A parte mais difícil é compilar 40 anos de história em um DVD. Você acaba deixando faltar muita coisa, então a gente foi colocando o que as pessoas mais cobram nos shows, as mais relevantes para história da banda e fomos costurando com os convidados contando nossa história sob outro olhar”, conta Pezzoni.

Entre as canções inéditas, está 40° de Amor, colaboração com Wesley Safadão que está sendo a nova música de trabalho da banda. “A gente deu uma misturada, uma música perfeita que pudesse comunicar com os dois lados e a com Safadão tem uma pegada mais romântica”, explica o vocalista confessando que a música com Ivete é uma faixa bônus, mas que gravar com a cantora era um sonho e necessário para o DVD pela referência que ela, assim como Saulo, têm para o Eva. “Achei importante convidar Ivete, maior referência para o Eva. E convidar Saulo que tem uma relevância incrível também. A gente queria fazer um momento entre os três, mas por conta de agenda, eles não puderam ir”, explica.

A primeira parte do DVD já está disponível em todas as plataformas de streaming.