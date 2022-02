Banda Eva convida Felipe Amorim para baile de Carnaval

Depois de desfilar, em modelo de bloco, nos últimos carnavais de São Paulo, o projeto Beleza Rara, da Banda Eva, acontece pela primeira vez em Salvador e em formato indoor. Capitaneada pelo cantor Felipe Pezzoni, o baile do Eva acontece hoje, a partir das 21h, no Porto Salvador, Comércio, com show completo do cantor cearense Felipe Amorim, que desenvolve o que chama de pop eletrônico nordestino. Participam ainda da farra os DJs Baile do ED e LA.

Realização Vuh Entretenimento e Online Entretenimento, o Beleza Rara resgata a história de 42 anos do bloco e banda Eva com a maior festa de rua do planeta, que não acontecerá em seu formato tradicional mais uma vez, por conta da pandemia. Por isso, no repertório não devem faltar hits como Beleza Rara e Eu Vou no Eva e músicas mais recentes, como Rua 15, Tudo Certo na Bahia e Hoje Vai Ser F***.;.

O cantor Felipe Amorim também participa (divulgação)

Cantor da banda Eva, Felipe Pezzoni diz que, mesmo sem a festa na rua, tocar em casa é reconfortante: “É difícil, triste, a gente não poder fazer o Carnaval da maneira que a gente imagina que seja ele, mas ter essa possibilidade de tocar em casa, de poder levar um pouco de Carnaval, é muito reconfortante”

Vale dizer mais uma vez que, apesar da festa in door permitida com até 1.500 pessoas, de acordo com o decreto do governo estadual, precauções para barrar a covid são importantes. Apresentação do certificado de vacinação completo, uso de máscara e álcool 70º e um certo distanciamento social, principalmente se for beber aquela cervejinha.

Serviço - Porto Salvador, no Comércio | sexta (24), 21h | Ingresso: R$ 180 + taxa de R$ 18, à venda no Ticket Maker.

