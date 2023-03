Banda Eva lança novo single com projeto gravado em Fernando de Noronha

Depois de uma maratona pesada no Carnaval de Salvador, a banda Eva lançou o single "Vibe Boa", que faz parte do projeto “EVA em Noronha Sem Filtro”, lançado no Globoplay, em 2022, que mescla músicas inéditas, regravações do próprio grupo.

Além disso, também no projeto, há músicas que embalaram vários brasileiros, como versões de sucessos como “Lilás”, do Djavan, e “Talismã”, de Leandro & Leonardo. O especial contou com a produção artística de Felipe Pezzoni, vocalista da Banda EVA há 10 anos.

“Vibe Boa” busca transmitir toda a emoção e sentimento que a ilha de Fernando de Noronha passa a quem a visita. É tranquila e ao mesmo tempo forte, com batidas marcantes de tambor. A faixa conta sobre como a vibe boa é estar com a pessoa amada. de . “Vibe boa amanhecer / Felicidade eu e você / Vibra comigo / É que meu abraço só quer seu sorriso”, afirma Pezzoni.

Gravado na paradisíaca ilha de Fernando de Noronha em novembro de 2021, o projeto audiovisual contou com a participação de Maneva, Nattan, Mari Fernandes, entre outros em um show cheio de animação e alto astral.