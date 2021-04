Banda faz live em homenagem a percussionista assassinado em Periperi

A banda Maktub vai fazer uma live no domingo (11), no canal de Youtube da banda Panela de Barro, em homenagem ao músico Herivaldo Soares Santos. Conhecido como Valzinho das Virgens, ele era percussionista da Maktub e foi assassinado aos 45 anos no último dia 28 de março no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

Para o baixista Daniel Durães, Valzinho era “um amigo, um grande músico e compositor. Essas eram algumas das inúmeras qualidades do nosso parceiro”, diz.

Todos os membros da banda de reggae são do Subúrbio Ferroviário. Apesar de destacar os índices de violência da região, o grupo lembra que a área é um dos cartões postais de Salvador, palco de várias manifestações culturais.

A Maktub foi idealizada pelo baixista Daniel Durães, depois de passar uma temporada morando na Europa e conhecendo vários estilo musicais. No retorno, Durães resolveu unir a influência musical do Velho Mundo aliada à sua vivência no Subúrbio Ferroviário para criar uma nova sonoridade reggae. Jean Jorge Batera, o Topik, conheceu Durães através de um anúncio na internet. Ele convidou o amigo, o tecladista Henrique Carvalho e o guitarrista Misso Cunha, ambos, músicos experientes que trouxeram na bagagem seus próprios estilos. Algum tempo depois, o tecladista Adriano Luz, também passou a integrar a banda. Outros integrantes vieram depois.

Crime

Valzinho foi morto a tiros na manhã do domingo (28), em frente ao Colégio Nelson Mandelo, na Rua Recanto da Urbis. O atirador se aproximou dele por volta das 11h. Valzinho tentou fugiu, mas foi perseguido e morto com tiros na cabeça. O criminoso fugiu.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Hommicídios (DH/BTS).

