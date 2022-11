Banda IFÁ realiza show gratuito no Novembro das Artes Negras

A banda IFÁ faz show gratuito segunda-feira (21), às 19h, no estacionamento da nova sede da Fundação Cultural da Bahia - Funceb, localizada no Solar das Rosas, no Canela. O evento

integra a programação da 5ª edição do Novembro das Artes Negras.

A banda apresenta um repertório inspirado na diversidade musical de matriz africana e sua presença no cenário contemporâneo. Com os ouvidos no mundo, a IFÁ mergulha no universo do afrobeat, dub, reggae, funk, e no ritmo do ijexá, dos blocos afro e afoxés da Bahia, fazendo da sua música um verdadeiro manifesto de afirmação estética e musical.

O grupo é formado por músicos/pesquisadores do cenário independente de Salvador, envolvidos desde os anos 90 com diversos artistas e grupos alternativos. Entre diversos gêneros encontrados na paisagem sonora da capital baiana, a sonoridade instrumental da banda foi ganhando um resultado singular.

O Projeto Novembro das Artes Negras promove um conjunto de atividades artísticas que estimulem a reflexão e o fortalecimento das discussões das pautas e luta dos movimentos negros, sobretudo no que diz respeito ao reconhecimento da cultura negra na formação da nação brasileira.

O evento reúne mostras, aulões, shows, performances, contação de histórias e mais. Na quarta-feira será a vez da cantora Sued Nunes se apresentar, no mesmo local e horário. Ela mostra o álbum Travessia, que conta com 13 músicas autorais.