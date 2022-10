Banda Me Siga faz apresentações gratuitas para celebrar música baiana

O Projeto Me Siga no Pelô leva ao Centro Histórico de Salvador a apresentação da banda Me Siga, nesta qinta (6), 20h, no Largo Tereza Batista. O projeto gratuito conta ainda com a participação especial do cantor Adelmo Casé.

Com o cantor Cristiano Ribeiro no vocal e uma formação que inclui três percussionistas, duas backing vocals, guitarrista, baixista, tecladista e a participação do sanfoneiro Cicinho de Assis, a banda Me Siga tem como marca a junção da percussão, muito presente na axé music, com a sanfona, instrumento característico do forró.

"Tive a ideia de juntar percussão, que sempre foi a minha praia por conta das minhas passagens por bandas como Timbalada, Araketu, entre outras, e a sanfona, que acho um instrumento belíssimo e que ficou marginalizado após a morte de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Então, convidei Cicinho, que é um grande sanfoneiro baiano e amigo de infância, e harmonizamos o instrumento com a percussão e vem dando um resultado maravilhoso", explica o produtor Cícero Menezes.

O Projeto Me Siga é produzido pela Vestido de Palha Produções com apoio do Governo do Estado. A entrada é gratuita mediante apresentação do comprovante de vacinação.



SERVIÇO - Banda Me Siga com participação de Adelmo Casé | quinta (6), às 20h, no Largo Tereza Batista | Gratuito