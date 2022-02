Banda Melhor Todos Juntos estreia trabalhos com single "Iara"; ouça

Os músicos Grow, Jean e Yan Franco aproveitaram a pandemia para estreitar ainda mais os laços familiares e musicais. Se a distância impedia o contato físico, as conversas de WhatsApp foram laboratórios para criação de letras, melodias e canções. A primeira delas foi lançada na última terça (1): Iara, já disponível nas plataformas com o nome da banda, 'Melhor Todos Juntos'.

A banda traz influências de ritmos do Norte e Nordeste mesclando o regional com elementos eletrônicos.

Em "IARA", o trio traz uma ambientação mística e diálogo com temas ligados à espiritualidade e à natureza. Marcado por guitarras imersivas e elementos percussivos que transitam entre ritmos indígenas e afros.

As gravações começaram logo que foram anunciadas as primeiras liberações e protocolos sanitários para atividades presenciais. A produção é assinada pelo multi-instrumentista Ordep Lemos (@ordeplemos), que tocou com Lampirônicos, Elza Soares, Kiko Zambianchi, entre outros artistas.

Junto a Ordep, oito músicas foram produzidas, em São Paulo, e estarão no primeiro álbum da banda com lançamento previsto para este primeiro trimestre. Iara é uma delas. Confira no vídeo abaixo.