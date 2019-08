Banda paulista O Terno apresenta novo álbum no TCA nesta sexta (23)

Sete anos depois de ficar conhecida nacionalmente por conta dos divertidos e engenhos videoclipes e dez anos depois do início da carreira artística, a banda paulista O Terno volta a Salvador para apresentar o seu quarto álbum de estúdio, < atrás/além > . o show acontece nesta sexta (23), às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 80.

Lançado em abril, o álbum atesta a maturidade do trio formado pelo guitarrista, vocalista e principal compositor Tim Bernardes, o baixista Guilherme d’Almeida e o baterista Biel Basile. Com uma musicalidade rica e autoral nascida no indie rock e que acabou por ultrapassar gêneros e rótulos musicais, eles exploram no disco arranjos orquestrais mais refinados e grandiosos do que nos trabalhos anteriores.

“É uma tentativa de expansão e não ficar preso a uma fórmula. Algo como ‘não vamos nos prender a sermos um power trio; estamos ali mais como um grupo, produzindo música num sentido mais livre e solto’”, diz Tim, que assina a produção, arranjos, mixagem e, claro, a composição das 12 faixas inéditas.

Em entrevista recente ao CORREIO, o músico lembrou que foi depois de Melhor do Que Parece (2016), que ele partiu rumo a uma liberdade musical mais completa. "A gente realmente está fazendo música, nós três, do jeito que der na telha, como a gente gostar, e sem restrição de assunto, de pegada, de nada disso", comentou.

Capa do quarto álbum de estúdio da banda O Terno

No novo trabalho, o único conceito a que se prenderam foi o da unidade da obra, que segundo eles deve ser encara como uma experiência literária ou um filme a ser assistido. Se nos discos anteriores as músicas se sustentavam em unidades individuais, neste tudo faz ainda mais sentido quando escutado da faixa 1 à 12, de forma completa. "O Terno sempre foi uma banda de contrastes, de música que vem uma porrada e depois fica calma. Ou uma música que é bonita, mas a letra é maluca e vice-versa. Nesse caso aqui, o disco chega num ápice dos contrastes dos caminhos até aqui", explicou Tim ao CORREIO na época do lançamento.

