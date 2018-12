Banda Pegadeira lança CD com o CORREIO em janeiro

O próximo CD em parceira com o CORREIO já tem data para chegar: dia 2 de janeiro, com a banda de pagode baiano Pegadeira. Estourada nos paredões com o hit Solinho da Rabeta, em parceria com o "Gigante" Léo Santana, a música tem sido cotada para vencer o título de Música do Carnaval 2019 e já conta com mais de cinco milhões de visualizações no YouTube.

O solinho 'impregnante' que embala a música surgiu em um sonho do tecladista Diego Souza, que, ao acordar, notou que a batida não saia de sua cabeça e pensou: ''Com esse solinho ninguém fica parado!”. Então, compôs uma letra em cima da melodia em sua cabeça, ligou para os parceiros de banda que logo aprovaram a ideia e gravaram o hit que lhes rendeu uma colaboração com um dos maiores nomes do pagode baiano, Léo Santana. Além do seu maior hit, o CD da banda contará com os lançamentos Bumbum Feliz e Fé nas Maluca. Além de um dos primeiros sucessos da banda, a faixa Toma Que Toma.

A banda surgiu no bairro de Portão, em Lauro de Freitas,quando músicos e amigos que faziam parte de uma banda percussiva de musica afro em um projeto social e resolveram se juntar para montar uma banda própria. Com o passar do tempo acabaram decidindo por focar no pagode baiano, com o objetivo de se tornar um "diferencial no cenário musical em sua cidade".

Depois de conquistar Salvador e Região Metropolitana com seu som que desafia o público a ficar parado, Pegadeira vem conquistando a Região Nordeste. Em Salvador, participaram da Parada LGBT e do Carnaval; Sergipe, Piauí e Maranhão também já receberam shows do grupo.