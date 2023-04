Banda Roupa nova volta à Bahia para comemorar 40 anos de carreira

Músicas românticas, casais apaixonados e um ritmo contagiante. É assim que a banda Roupa Nova é conhecida. O grupo vai desembarcar em Lauro de Freitas no dia 13 d maio, a partir das 20h, no Armazém Convention.

Com homenagem aos 40 anos da banda, eles retornam à Bahia com hits que já tomaram conta das novelas, além do coração dos amantes do MPB, como “Dona”, “Whisky a Go-Go”, “Volta pra mim”, “Seguindo no trem azul”, “A viagem”, “Coração pirata”, entre outras canções.

Com ambiente climatizado, além de conforto e comodidade, a banda vai poder se apresentar para os fãs em maio. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e já estão à venda na bilheteria digital, e nos Pontos físicos: Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Parque Shopping Bahia.