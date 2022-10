Banda Samba Trator se desculpa após briga no palco com Psirico

A banda Samba Trator pediu desculpas após se envolver em uma grande confusão com a banda Psirico no último domingo (16). Os grupos de pagode se apresentavam no Samba da Feira, evento realizado na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa. O desentendimento começou durante a apresentadção do grupo liderado por Márcio Victor, quando os músicos passaram a trocar agressões físicas em cima do palco.

No texto divulgado à imprensa, o Samba Trator se desculpa com o público e com a banda Psirico.

“As cenas de violência são injustificáveis sob qualquer aspecto, independentemente da motivação existente”, diz a nota de esclarecimento. O grupo aproveitou também para ressaltar o compromisso que têm com a “valorização da cultura do samba”, diz a nota.

Além de socos, os músicos e alguns funcionários das duas bandas utilizaram instrumentos que estavam no palco para agredir uns aos outros, como mostram as imagens que circulam nas redes sociais. Os equipamentos ficaram destruídos e pedestais que estavam no palco para segurar os microfones foram arremessados durante a briga. Ainda no vídeo, é possível ver que um homem acaba pisoteando um televisor utilizado para exibir as músicas que estavam no repertório de uma das bandas.

A banda Samba Trator (reprodução Instagram)

Algumas pessoas que trabalham nos bastidores do evento tentaram amenizar a confusão, mas sem sucesso. No final da gravação é possível ver que o público vaiou a briga entre os músicos.

Através de nota, a organização do evento Samba da Feira repudiou a confusão. De acordo com o produtor Nilton Ávila, “foi desagradável tomar conhecimento deste fato lamentável. Acreditamos que os envolvidos estejam arrependidos, pois o prejuízo moral deve ter pesado mais que o prejuízo financeiro com os equipamentos de trabalho que a fonte de renda de muitos”.