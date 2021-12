Bandas Autorais e Papazoni fazem show nesta quinta (2)

Aos poucos, e enquanto os números de infeção da covid-19 permitem, a cidade começa a se movimentar de forma presencial. Os shows, impedidos de acontecer por dois anos, já estão esquentando as noites de Salvador. Nesta quinta (2), as bandas Autorais e Papazone se apresentam.

Formado por Jorge Zárath, Pierre Onassis e Tenison Delrey, o grupo Autorais leva à Vila do Bem, no Terminal Náutico do Comércio, um repertório com os sucessos da axé musica, incluindo os clássicos de outros carnavais. A partir das 21h, com reservas pelo 71 99990-7759 (WhatsApp)

Zárath e Onassis são cantores bem conhecidos do público, como vocalistas das bandas Salsalitro, no caso do primeiro, e Olodum e Afrodisíaco, no segundo. Já Delrey tem atuado mais como compositor de músicas que fazem sucesso nas vozes de Daniela Mercury, Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, Saulo, Cheiro de Amor, Olodum, Harmonia, Araketu, Asa de Águia e Claudia Leitte, entre outros.

A banda Papazoni volta ao palco do Hype Bar, no Jardim dos Namorados, a partir das 20h, para mais uma edição do projeto Quinta sem Sentimento. Dessa vez, antes da apresentação da banda anfitriã, o público curtirá o set do DJ Naylson e show da banda A Tarraxada e da cantora Dama.

Para a Quinta Sem Sentimento, Papazoni leva ao palco sucessos já consagrados como Você Subia, Só as Brabas, Passinho do Vaqueiro, Arremessa, Aterrisar, além da recém-lançada Século da Putaria. Vendas pelo Instagram @hypebar.salvador.