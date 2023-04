Bandido em fuga invade Osid e gera pânico entre pacientes e funcionários

Um homem armado que fugia de policiais militares, invadiu o Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), na tarde desta quinta-feira (13). De acordo com testemunhas, o suspeito estava dentro de um carro roubado. Ao ser cercado na frente da unidade de saúde, ele desceu do veículo e correu para dentro da Osid. Apenas o invasor ficou ferido.

O homem foi capturado dentro do hospital. De acordo com testemunhas, ele estava baleado. Ainda não se sabe se ele foi atingido dentro ou fora da unidade. A reportagem questionou a Polícia Militar (PM-Ba), mas não obteve resposta. Vendedores ambulantes que trabalham na redondeza informaram que, durante a ação, a Osid foi fechada para facilitar a captura do suspeito.

Segundo a PM, tudo começou quando o suspeito solicitou uma corrida de táxi por aplicativo, no bairro da Graça, com destino a Cidade Baixa. Ao chegar no Largo de Roma, o homem deu voz de assalto e exigiu que o motorista saísse do carro. Ao deixar o veículo e seguir a pé, a vítima encontrou uma guarnição da PM e informou que havia sido assaltado.

Os policiais então avisaram a outras unidades, que saíram em busca do suspeito. Ele foi localizado dirigindo o carro roubado - um Hyundai HB20 de cor branca - ainda na região, e a perseguição começou. Ao chegar na frente da Osid, ele foi cercado pelas viaturas, mas conseguiu descer do veículo e correr para dentro do Hospital.

Com ele, foram encontrados um revólver Rossi calibre 38 - com 5 munições - , dois celulares e uma câmera fotográfica. O suspeito, todo o material apreendido e o veículo recuperado foram apresentados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi formalizada.

Em nota, a assessoria da Osid confirmou a invasão, mas negou que tenha havido reféns ou pessoas feridas. "Um assaltante de carro, em fuga da policia, invadiu as Obras Sociais Irmã Dulce, mas foi capturado pela PM. Nenhum profissional ou paciente se machucou", afirmou o texto.

A reportagem também entrou em contato com Polícia Civil (PC-Ba), mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

*Com a orientação da subeditora Fernanda Varela