Bandidos armados invadem USF de Tubarão e levam dois carros e pertences de funcionários

(Foto: Divulgação)

Bandidos armados invadiram o estacionamento da Unidade de Saúde da Família (USF) Tubarão, no Subúrbio Ferroviário, na manhã desta quinta-feira (7) e levaram dois veículos de servidores que atuam no posto, além de pertences de outros colaboradores que encontravam-se no estacionamento no momento da ocorrência. De acordo com informaçõe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ninguém ficou ferido e nenhum equipamento da unidade de saúde foi levado durante a ação.

A SMS informou ainda que um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia da localidade e a gestão municipal solicitou aos órgãos de segurança pública o reforço da ronda no local. Os atendimentos no posto de saúde acontecem normalmente nesta quinta-feira (7).

Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 8h, o Centro Integrado de Comunicação, órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) acionou uma equipe da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Paripe) para atender uma ocorrência de roubo em um posto de saúde, em Tubarão, no bairro de Paripe. Após confirmar o fato, os polciais realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Os solicitantes foram orientados a registrarem o fato na delegacia.