Bandidos arrombam e furtam Galpão Cultural de Feira de Santana

O Galpão Cultural de Feira de Santana, espaço de cultura e lazer que ainda não foi inaugurado, virou alvo da ação de bandidos na semana passada. Sem informar o dia do crime, a prefeitura do município divulgou que o local foi arrombado e teve itens furtados antes mesmo de abrir as portas. Do equipamento foram levados fios de eletricidade, janelas de alumínio e outros materiais.

A ação até chegou ao conhecimento da gestão pública pelo alerta do sistema de segurança, mas quando agentes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer foram até o local, não encontraram os suspeitos. Sem flagrante, um boletim de ocorrência foi registrado.

Jairo Carneiro Filho, titular da Secretaria de Cultura de Feira de Santana, falou sobre o caso e avisou que todas as medidas estão sendo feitas para identificar os responsáveis. “Mais uma vez um patrimônio público sofre invasão e furto, trazendo prejuízos para o município. Providências já estão sendo tomadas juntamente com a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil", fala.

Por conta da pandemia da covid-19, o equipamento teve sua entrega atrasada e estava com previsão de inauguração para este mês de dezembro. O Galpão Cultural tem três salas, salão de eventos com palco, administração, sanitários masculino, feminino e para portadores de necessidades especiais, além de uma área destinada para estacionamento de veículos

A área total do local que, segundo a prefeitura, será de referência cultural, convivência e educação, tem 1,4 mil metros quadrados.