Bandidos arrombam mercado e fogem com estoque de chinelos

A Polícia Civil analisa imagens das câmeras de segurança de um mercado que foi arrombado, na madrugada desta quinta-feira (23), na Avenida Plínio Garcez, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Segundo a dona do estabelecimento, os suspeitos fugiram levando algumas sandálias que estavam nas prateleiras.

O crime aconteceu por volta das 04h30. Policiais militares da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/São Cristovão) foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia de arrombamento e, ao chegarem no local, confirmaram a ocorrência.

Os militares orientaram a proprietária do mercado a registrar uma ocorrência na delegacia do bairro. Rondas foram realizadas na região, porém os suspeitos não foram localizados.

A Polícia Militar informou ao CORREIO que atua preventivamente no patrulhamento em vias públicas ou através de acionamento. O policiamento na região é realizado pela 49ª CIPM diuturnamente com o emprego de guarnições motorizadas, que fazem rondas ostensivas preventivas. "Além do policiamento ordinário, guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), se sobrepõem ao policiamento dos setores, de acordo com a mancha criminal"

A 12ª Delegacia Territorial de Itapuã é já está analisando as imagens de câmeras de segurança para localizar os suspeitos do furto.