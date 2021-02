Bandidos assaltam hamburgueria na Pituba: 'Tiros e muita agonia'

A hamburgueria Red Burger, na Pituba, foi assaltada na noite da sexta-feira (6). Houve tiros e três suspeitos fugiram em direção ao Parque Julio César, também na Pituba, onde dois deles foram presos. Não há registro de feridos.

Segundo a Polícia Militar, a 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pituba) foi acionada por volta das 22h50 pela Central de Polícia, com relato de moradores que ouviram disparos de arma de fogo na Rua Alexandre Herculano.Quando a PM chegou, as testemunhas contaram que três homens, dois deles armados, entraram a loja andando para roubar.

Os assaltantes ameaçaram clientes e funcionários e um deles recolheu celulares e carteiras de quem estava no local. Moradores das proximidades chegaram a ouvir quatro tiros. "Eu ouvi uns quatro tiros, muita agonia, percebi que vinha da ladeira da Red, mas na hora não sabia o que era", conta uma moradora que assistia TV na sala em um condomínio próximo. Outra vizinha que também ouviu os disparos diz que a PM chegou rapidamente. “Estava deitada no sofá usando o celular quando ouvi quatro tiros. Olhei pela janela para ver se tinha acontecido algo e, uns cinco minutos depois, já tinha carro de polícia indo para aquela região", conta.

Depois do crime, os bandidos fugiram. A PM teve informação de que eles seguiram na direção da Alameda Salermo, no Júlio César, onde estariam escondidos em uma árvore. As buscas continuaram e o trio conseguiu se esconder em uma obra próxima. Os policiais conversaram com o vigilante da construção e tiveram acesso ao interior do empreendimento.

Um dos suspeitos foi preso no local, escondido embaixo de um banco de refeitório. Outro escapou por um condomínio contíguo, mas foi localizado escondido em um contêiner perto de um hotel da região. Com ele estava uma mochila com os celulares e carteiras roubados, além de uma arma de fogo calibre 32, com cinco munições intactas.

O terceiro envolvido conseguiu fugir. Ele dirigia o carro que o grupo usou para chegar à hamburgueria, um Corsa Classic de cor prata, e escapou usando o carro.

Os dois detidos foram levados para a Central de Flagrantes, onde as vítimas do roubo os reconheceram. Eles ficaram presos.