Bandidos atiram em igreja evangélica e matam jovem de 19 anos em Salvador

Um culto terminou em tragédia na noite de sábado (7) no bairro de Plataforma. Uma jovem de 19 anos morreu após ser atingida por tiros, dentro de uma igreja evangélica.

De acordo com a Polícia Civil Brenda Conceição do Carmo, de 19 anos, foi alvejada com um tiro na cabeça quando estava dentro da igreja que fica na rua Saul Oliveira. Segundo a Polícia Civil, a localidade fica no bairro da Plataforma. Já nos registros da PM, o caso ocorreu em São João do Cabrito.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os tiros foram disparados de fora do local, por homens que passaram em um carro com restrição de roubo que foi apreendido após ser achado abandonado nas proximidades do local do crime.

A Polícia Militar informou que agentes da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados, por volta das 21h06, com informação de que havia uma mulher baleada na igreja. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e confirmou a morte de Brenda.

O corpo de Brenda foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre o enterro.

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (3ªDH/BTS), segundo a Polícia Civil.