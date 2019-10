Bandidos atiraram em ônibus com passageiros dentro no Uruguai; veja vídeo

Os passageiros de um ônibus que circulava no bairro do Uruguai, em Salvador, levaram um susto na tarde desta quinta-feira (10). Um grupo de homens armados interceptou o veículo quando ele passava pela Rua Luiz Régis Pacheco, uma das principais vias do bairro, e fez disparos contra o carro com os passageiros dentro.

Um morador registrou o momento em vídeo. Os homens atiraram no para-brisa, nas janelas e nos pneus do coletivo e fugiram depois do ataque. O motorista do ônibus conseguiu seguir com o veículo por mais alguns metros, parou em uma esquina e os passageiros desceram, abalados.

A ação dos criminosos foi similar à que vem sendo praticada nos últimos dias, com outros coletivos, em outros pontos da cidade. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que está investigando o caso. A suspeita é de que os ataques estejam sendo realizados pelo mesmo grupo de bandidos.

Por conta disso, os motoristas estão evitando entrar na Rua Luiz Régis Pacheco e seguem transitando apenas pela via principal, segundo Fábrio Primo, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários.