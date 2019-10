Bandidos atravessam ônibus, atiram e geram pânico em Itacaranha; veja vídeo

Um grupo de bandidos gerou pânico em Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Pelo menos três homens encapuzados, todos pilotando motos, abordaram um ônibus da empresa Expresso Metropolitano na Avenida Afrânio Peixoto, sentido Paripe, próximo ao restaurante Cabana do Camarão, e deram voz de assalto.

Durante a abordagem, segundo relatam testemunhas, os homens dispararam tiros e assustaram quem passava pelo local. "Eu estava chegando em casa quando vi três caras encapuzados, em três motos, dando voz de assalto. Pararam o ônibus no meio da pita e o povo começou a correr. O azar deles é que vinha uma viatura no sentido Paripe e foi atrás deles", disse um homem que preferiu não se identificar.

O CORREIO conversou com uma funcionária da Cabana do Camarão, que também preferiu n ão se identificar. Por telefone, ela disse que o estabelecimento fechou as portas assim que foram ouvidos os primeiros disparos. "Ouvimos barulhos de tiro e estamos aqui trancados com os clientes, com muito medo. Não sei direito o que aconteceu, mas não tenho coragem de abrir a porta para ver. Ouvimos muitos barulhos de tiro", relatou. Não há informações de feridos.

Testemunhas relataram ainda que um helicóptero da Polícia Militar sobrevoava o local por volta das 20h para localizar os criminosos. Além do ônibus da Expresso Metropolitano, há um outro coletivo da empresa Integra bloqueando a via. O CORREIO procurou a assessoria do consórcio, que informou ainda não saber o que ocorreu.

Procuradas, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não se manifestaram.

Mais cedo, bandidos abordaram um ônibus no bairro do Uruguai e também assustou passageiros.