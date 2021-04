Bandidos explodem bancos e fazem reféns em cidades no interior da Bahia

As cidades de Abaré e Campo Alegre de Lourdes, no Norte do estado, foram alvos de bandidos que atacaram as agências bancárias nessa terça-feira (6). Nas duas cidades, os bandidos fugiram levando dinheiro.

Segundo informações da Polícia Militar, em Campo Alegre de Lourdes, o alvo foram os caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Cinco pessoas foram feitas reféns durante a fuga do grupo. Eles deixaram para trás explosivos e estojos calibre 5,56 mm e calibre 12.

Ainda de acordo com a políci, não houve troca de tiros entre policiais militares e bandidos. Equipes da da 25ª CIPM seguem em diligência com apoio de outras unidades do Comando do Policiamento da Região Norte (CPRN) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado/ Cipe Caatinga em busca dos autores do crime.

Já em Abaré, o assalto aconteceu em um banco na rua Cônego Pascoal. O grupo chegou em três carros e usaram explosivos na agências. Alguns caixas de autoatendimento foram danificados e eles fugiram levando dinheiro. Não há informação sobre o alor exato.

Policiais militares do 20º Batalhão com o apoio de equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga foram acionados para a ocorrência, mas os bandidos conseguiram fugir. A polícia faz buscas na região para tentar localizar o grupo.