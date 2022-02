Bandidos invadem casa de ex-BBB e acabam chamando a polícia sem querer

Três assaltantes cercaram e invadiram a casa da apresentadora e ex-BBB Iris Stefanelli nesse domingo (20), em Uberlândia, onde também vivem seus pais. Os bandidos perceberam que a casa estava vazia, arrombaram as portas e entraram no imóvel. Segundo a apresentadora, foram os próprios bandidos que acionaram o alarme da casa e acabaram chamando a polícia. Toda a ação foi vista por Iris pelas câmeras de seguranças.

"No domingo, meu pai foi almoçar na minha tia e não ligou o alarme e nem o sensor que tem na casa para deixar os cachorros soltos brincando no quintal. Um dos ladrões passou com uma moto do Ifood e interfonou várias vezes. Ele viu que não tinha ninguém, avisou os outros dois comparsas e eles pularam o muro", contou em entrevista à Quem.

O trio tentou desativar o alarme da casa e acabou apertando um botão que emitiu um alerta para a polícia. Na fuga, eles só conseguiram levar duas TV e semijoias da mãe da ex-BBB.

"Eles arrombaram todas as portas e tiraram todas as TVs dos quartos. Colocaram todas roupas dos quartos em sacos e as semijoias da minha mãe. Na hora em que foram sair da casa, erraram o botão do alarme e acabaram chamando a polícia. Quando eles ouviram o alarme, saíram correndo pelo muro. No final, só levaram duas TVs e as semijoias. Mas o prejuízo foi grande porque destruíram as portas de madeira que eu tinha acabado de colocar na casa. Estou esperando um retorno do seguro para ver o tamanho do prejuízo", explicou Iris.

Essa é a segunda vez que a casa é assaltada. "Em 15 anos, fui assaltada uma vez, quando eu estava na porta de casa, com o portão aberto, dando bobeira. Eles entraram comigo e renderam todo mundo com arma no quarto. Depois disso, fiquei muito traumatizada, tanto que nem saia de casa mais. Enchi a casa de sensores", lembra a apresentadora.