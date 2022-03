Bandidos invadem casa dos pais de Naiara Azevedo e fazem reféns, diz colunista

Os familiares da cantora Naiara Azevedo foram feitos de refém por três bandidos que invadiram a casa dos pais da ex-BBB na manhã desta terça (29), no município de Farol, no Paraná. As informações são do colunista Leo Dias.

O assalto aconteceu no início da manhã, por volta das 6h. A mãe da sertaneja levantou para preparar o café da manhã, quando se deparou com três intrusos na casa.

Em um áudio do tio de Naiara, Ademiro Azevedo, ele diz que foram roubados dois veículos, uma caminhonete Amarok V6 e uma S10. Ele também pede ajuda para pessoas da cidade, caso avistem os veículos.

De acordo com fontes, a irmã da cantora, Natália, chegou a dar um soco em um dos homens, mas foi dominada em seguida. A família ficou como refém durante duas horas, e só foi liberada após o terceiro bandido levar o último veículo.

Depois do BBB22, Naiara chegou a ficar uns dias com os pais, mas em seguida foi para Colorado. A cantora já está de volta a Goiânia, onde reside.