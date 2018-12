Bandidos invadem mercado e roubam dinheiro do Hiper Bompreço Cabula

Quatro homens armados invadiram o supermercado Hiper Bompreço, localizado na avenida Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (06).

Testemunhas relataram que os homens chegaram no supermercado em duas motos e roubaram um malote com dinheiro do estabelecimento.

"Foi uma correria danada do povo. Os ladrões foram pra cima do dinheiro que estavam dando nos caixas. Eu mesma sai correndo pro fundo da loja com medo de levarem meu celular. Eu comprei ele agora na Black Friday e nem paguei a primeira parcela", conta uma moradora do Cabula que estava no estabelecimento na hora do assalto.

Não há informações sobre a quantia roubada pelos bandidos. Em nota, a empresa confirmou o assalto ocorrido na manhã desta quinta-feira (06), no Hiper Bompreço Cabula, e informou que 'está colaborando com as autoridades na investigação do fato'. A empresa informou que ninguém ficou ferido na ação dos bandidos.

A Polícia Militar informou que, segundo informações iniciais, por volta de 11h30, quatro criminosos armados em duas motocicletas roubaram um malote retirado das caixas registradoras. " A PM foi acionada via Cicom e equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) chegaram ao local logo em seguida, mas os criminosos já tinham fugido. Os policiais realizaram diligências na região, mas a quadrilha não foi localizada", afirmou a PM, em nota.

O caso será investigado pela 11ª Delegacia (Tancredo Neves).